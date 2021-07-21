提供多元視訊轉換解決方案的晶片開發商安格(6684)配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2920張，其中1986張採競價拍賣，競價拍賣期間為7月22日至26日，競拍底價為76.52元；預計於7月28日上午10時開標，並於7月30日至8月3日辦理公開申購。

USB Type-C具有支援大電流充電、傳輸介面單一、資料及影像傳輸、更優越的傳輸速度、支援雙向插拔等優點，因此逐漸被市場廣用。根據調研機構IHS Markit所做的研究報告指出，在2018至2023年間，預估USB Type-C全球設備數量將以複合年均成長率約45%成長，市場規模更可從2018年的約11億台增加至2023年的約68億台，包括手機、平板、NB等國際一線大廠也都逐步將產品改成USB Type-C接頭，成長速度相當驚人。

目前市場上許多產品仍未普及使用USB Type-C，其多半仍使用HDMI、VGA，因此，將手機、電腦上的USB Type-C透過Dongle、Docking這一類的外接裝置進行轉換便成為趨勢。而這兩年受到疫情帶動數位轉型加快，全球筆電也預估會有兩成以上的成長空間，同步帶動USB Type-C外接轉換裝置成為市場上熱門產品。

安格上半年營收2.92億元，相較去年同期成長141.58%，安格產品優勢在於相較競爭對手需要多晶片搭配才能提供的完整功能，安格僅需要一顆晶片就能搞定，加上其高穩定性及相容性也深受國際大廠的青睞，此次競拍可望再掀一波搶標熱潮。