不鏽鋼管及板廠彰源(2030)自結第2季獲利2.78億元，季增約1.2倍，年增2720%，每股稅後淨利0.99元。上半年每股淨利約為1.44元。

受惠產品量價齊揚，彰源6月營收攀高桎13.15億元，6月歸屬母公司淨利9300萬元，每股盈餘0.33元；第二季歸屬母公司淨利2.78億元，每股盈餘0.99元。

展望下半年，在原物料鎳價走強、內外銷需求持續增溫下，公司對市況持正向態度。

因鎳價上漲預期不鏽鋼價將續漲，加上歐美需求續強，出貨量可望續增，帶動下半年市況持續向上。

隨著中國、俄羅斯相繼管制出口，市場預期未來供給將限縮，以及LME鎳價上漲至每噸1.9萬美元水準，上游將持續調漲盤價，彰源也跟進調漲報價、法人預估公司第三季營運有望再優於第二季，第四季仍可力撐高檔。

今年全年來看，台灣有台商回流建廠辦需求，中國大陸的半導體、石化業建設強勁，以及歐美地區基建陸續推動，終端需求持續增溫，法人推估，今年彰源EPS將在3元之上，上看3.5元，較去年的0.38元倍數成長。