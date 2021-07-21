櫃買中心21日表示，為配合政府政策扶植創新產業發展，完善企業籌資管道，櫃買中心在現行多層次資本市場架構下開設「戰略新板」，協助創新業者進入資本市場籌資，於7月20日與證交所增設之「臺灣創新板」舉辦聯合開板典禮，象徵我國資本市場邁向新的里程碑。

首檔登錄戰略新板公司為東研信超公司（6840），是屬六大核心戰略產業中之「資訊及數位相關產業」，將於7月26日（下周一）開始交易，相關公司之概況資料已揭示在櫃買中心網站，投資人可查詢。櫃買中心正積極偕同中介機構拜訪創新企業，推動其登錄戰略新板，以協助創新企業進入資本市場募集資金。

櫃買中心舉辦一系列獎勵活動，自110年6月1日至9月30日止舉辦「認識『興櫃戰略新板』投資人有獎徵答活動」，透過參與活動，讓投資人更瞭解戰略新板制度，截至7月20日已有2萬1478 位投資人（10萬7479人次）參加本活動。

預計自7月26日至12月31日舉辦戰略新板證券商交易獎勵活動，每月針對流動量提供者的「成交值」、「成交天數」及「報價價差比率與有效報價時間」等指標各取前3名頒發獎勵金；另每月對證券經紀商各營業據點的「成交金額」及「成交天數」等指標各取前3名頒發獎勵金給證券經紀商從業人員及櫃檯營業主管，活動共舉辦5期，證券商每月都有機會獲獎，且7月26日戰略新板開始交易當日，流動量提供者買賣各檔戰略新板股票達50張以上，及當日累積成交金額最高的營業據點，將再額外頒發獎勵金。