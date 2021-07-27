26日首家登上戰略新板的東研信超-新（6840）成立於民國76年，為台灣專業民營電子產品檢測企業，集檢測、認證與技術服務為一體，主要檢測電子產品為資通訊、3C類與家電類產品，可提供檢測服務項目包括電磁相容（EMC）、安規（Safety）、無線電射頻（RF）/電磁波能量吸收率（SAR）、網通、Mobile Telecommunication等。

東研信超2020年營收6.62億元，每股盈餘為1.64元；2021年截至5月自結營收3.16億元，每股盈餘為2.24元，已超越去年全年。

隨5G通信技術複雜化，電子檢測產業將趨向集中度提高，市場進入新一輪資本支出與成長周期，東研信超在5G相關檢測服務營收逐漸提升，迎來應用場景與產品多樣化，且與兩岸品牌商與代工廠關係良好，長線展望中國智能家電市場空間巨大，長期營運發展佳。

永豐金證券承銷業務在業界排名一向名列前茅，除了輔導承銷各類型優質企業在臺灣上市櫃外，這次更積極支持新板的發展推動，領先同業成為「戰略新板」開板後第一家登板企業-東研信超的主辦輔導券商，並投入大量資源推廣及介紹「臺灣創新板」與「戰略新板」。

永豐金證券表示，希望讓投資人可以快速地認識與熟悉台灣資本市場的新板塊，目前也持續輔導企業規劃後續登錄戰略新板，讓投資人有機會更早挖掘投資新星，以資本市場的力量為台灣培植出更多座護國神山。