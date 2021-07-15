雲林縣麥寮鄉1名獨居長者因租屋到期、疫情期間租屋不易，面臨無處棲身困境，經華山基金會麥寮站協助，總算順利找到新家入住，基金會也發現許多弱勢長者因經濟困難口罩重覆使用，募集口罩相贈，呼籲大家疫情期間，弱勢長者需要更多的關懷與協助。

在麥寮鄉獨居的阿雪阿嬤，住處租約本月到期，但因疫情影響，一直找不到房子可租，很擔心就此變成流浪漢，華山麥寮站人員得知，陪著阿嬤到處找房子，14日順利租到房子，15日在大家幫忙下整理新租處，阿嬤連聲感謝華山基金會志工，讓她免於流落街頭。

麥寮站表示，66歲的阿雪阿嬤從越南嫁來台灣30幾年，沒有生育子女，在台也無親友，丈夫過世後獨自在外租屋，靠著低收入補助維生，華山基金會已服務阿嬤多年，類似情況的弱勢長者還很多，有賴社會大眾伸出援手。

另外，基金會也發現許多長者因經濟弱勢、防疫觀念不足，同1個口罩一用再用捨不得丟，基金會因此展開口罩等防疫物資募集工作，在麥寮拱範宮志工隊長許羽甄幫助下，集資2萬多元採購口罩、酒精，送給鄉內華山基金會服務的弱勢長者。

目前華山基金會麥寮站服務近60名弱勢長輩，受疫情影響，近期捐款較去年同期減少4成，盼邀大眾一起守護在地孤老，支持今年的中秋每月1250元送愛到家助老服務，或協助分享公益訊息。