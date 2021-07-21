還沒接種疫苗的駕駛，只能張貼「本車駕駛沒疫苗可打」告示，提醒乘客保持社交距離。（李忠一攝）

公車司機被列為公費疫苗第7類施打對象，但國光客運宜蘭縣60名市區公車駕駛，並未如國道客運被列入優先施打對象，至今尚未接種疫苗，只能自製「本車駕駛沒疫苗可打」告示，提醒乘客保持社交距離，縣府交通處表示，將持續向交通部反映爭取疫苗。

國光客運駕駛高明賢說，當初造冊時怕疫苗不夠，因此一開始沒有與國道客運駕駛一起造冊、優先施打，如今國道客運駕駛與站務人員都已打了疫苗，剩下60名市區公車司機還沒接種。

高明賢表示，市區公車司機因為沒有打疫苗，為了防疫有些司機在乘客下車時，選擇開啟後門、不開前門，市區公車司機接觸弱勢族群老人、學生較多，大家都很盡心在服務乘客，縣府雖然有依規定申請，但中央還沒配發，自行預約施打是緩不濟急。

國光客運羅東站長白文玲表示，宜蘭縣的國光客運包括國道、市區路線、站務人員有140人，縣府交通處一直積極爭取公車司機納入優先施打對象，都有完成造冊等候指令，縣府也正式行文中央請求協助，將會繼續努力溝通說明，並提醒駕駛同仁循全民疫苗預約平台自行上網登記。

她表示，國光客運市區公車駕駛有60位，占了全縣公車駕駛總人數9成，因人數較多造冊時沒併入國道駕駛施打名冊。

交通處表示，交通處在6月25日有造冊給交通部，請交通部向中央流行疫情指揮中心納入公費疫苗第7類施打對象，6月30日交通部回文表示盡力爭取，但那時疫苗還沒全數到位，7月14日交通處還有再次發文給交通部爭取。

交通處表示，三級警戒期間旅遊路線的公車減班或停駛，但隨逐步解封，搭公車的情形會再增加，駕駛還沒施打疫苗其實就存在風險，會持續與交通部反映爭取疫苗。