台北市萬華1位民眾日前在路上直擊1輛轎車在車體、車窗寫上滿密密麻麻的文字，PO出照片有網友解答是北台灣相當知名的「雙B殺手」，該車早在10多年就曾被直擊，車體因寫著偌大「雙B殺手」因而聞名；據悉該車車齡高達30年，車主透露因烤漆脫落才會自行塗色，而寫上的內容則純屬好玩。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片中1輛行駛在路上的轎車，車窗、車身上被寫滿黑白色字體，內容包刮「古今世界駕車家破人亡」、「駕駛犯錯，輕則變爛車人傷殘，重則死」等等相當醒目，原PO也表示「一直在想，中間的後照鏡是不是就可以拆了」。

民眾日前在路上直擊1輛轎車在車體、車窗寫上滿密密麻麻的文字，據悉是北台灣相當知名的「雙B殺手」。（左為現照，翻攝自臉書「路上觀察學院」；右為多年前其他網友拍攝，翻攝自PTT）

萬華「雙B殺手」再現 勸世文寫滿車體駕駛曝動機（取自網友zz11240 YouTube頻道）

據悉，該輛車經常出沒在台北萬華地區，車齡已高達30多年，最早在2014年就有網友目擊後PO出照片，原先該車在後方車牌下方寫「雙B殺手」引發討論，而2019年也有其他網友目擊車輛，車輛上的文字也換了內容，包括「禍沒特定人」、「幸福家健全康生、財富！兩秒錯一切悲空」等，多半是勸人向善的內容。

也有當地人提及，車輛的內容會隨著時下話題變換；先前曾有媒體報導，該駕駛出面解釋，他開這輛手排車長達27年，不過車子的性能能相當好，時速還可達80公里，但因原先的紅色烤漆都脫落了，他才會自己拿油漆塗轎車，而上頭的文字純粹是鬧著玩，為路上無聊的駕駛人增添一點樂趣。