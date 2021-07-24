1名網友日前在路上目擊1輛轎車的車頂竟有1根貌似男性生殖器的物體，該物體不斷隨著車體移動而擺動，像是作為天線使用，讓網友將爆笑畫面PO出分享；有人笑說「誰把『姐夫』放在車頂了」、「公開場合遛鳥」，也有人早在2年前就曾看過該輛車，影片已在網路上流傳許久。

1名網友在臉書「路上觀察學院」公開1段影片，影片中1輛轎車的車頂上裝著疑似天線的物體，不過近看後造型卻讓人大吃一驚，原來該天線的外型就像是男性的生殖器，疑似就是情趣用品，轎車在行駛過程，該物體還會不斷晃動，讓原PO害羞地說「我掙扎很久才PO上來的」。

其他網友則留言笑說，「駕駛被罰真心話大冒險？」「防礙風化了，公開場合遛鳥」、「誰把『姐夫』放在車頂，下雨怎麼辦」、「誰家的『姐夫』跳樓掉到別人家的車頂了」、「真的快要笑死了」；不過也有人質疑早在2019年就看過類似照片，懷疑影片是否為原PO所拍攝。

一般常見的造型天線多為卡通造型的布偶放在天線頂端，像是企鵝、鴨子等，頂多有「大便」造型的天線，不過如今被民眾目擊貌似「生殖器」的物體在車頂上，是否確實為造型天線仍須確認，但確實引發不少話題。