中央宣布27日起降為二級警戒，但雙北地區仍不開放餐廳內用，台北市長柯文哲曾稱北北基桃為一日生活圈，但這次基隆和桃園皆開放餐廳內用，被問到為何沒有和基隆、桃園協調；柯文哲表示，用科學方式，統計上新北每天到台北來工作有80萬人，從基隆來僅7.5萬，相差10倍，基隆跟我們不一樣也可以，可作為對照組觀察看會怎樣。

柯文哲表示，沒辦法要求絕對，只能要求可接受的風險，這個政策是基於統計上的概念做決定，跟新北先做，基隆跟我們不一樣也可以，因為量比較少，也可作為對照組觀察會怎麼走下去。

另外，桌遊和密室脫逃業者稱能做好防疫措施，卻沒被列為本次開放的行業，直呼快要撐不下去，柯文哲說，業者有工會，可以跟政府主管機關討論，提出合理防疫計畫適度開放，不會要求絕對，也不是不敢負責任的長官，是要經過合理風險，可以接受就可以，政府不能跟單一廠商談，可以請工會提出做討論。