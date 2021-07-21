市議員周永鴻與勝騏食品捐贈家扶物資，盼拋磚引玉助社福團體渡疫情。（市議員周永鴻服務處提供）

COVID-19疫情三級警戒衝擊百工百業，對社福團體運作也衝擊甚深。有不少捐款人因個人經濟狀況，不得不減少或取消捐款與物資，原本社福團體寄放在小吃店與餐廳的零錢箱，因禁止內用少一大筆收入。市議員周永鴻與勝騏食品合作，共同捐贈冷凍食品、葡萄、玉米筍等物資供南台中家扶中心運用，希望拋磚引玉，讓更多人在疫情期間為社福團體伸出援手。

周永鴻指出，疫情三級警戒衝擊各行各業，對社福團體運作造成嚴重衝擊。所幸仍有不少企業主向他表示，願意在這段期間提供資源協助弱勢，雪中送炭的精神令他十分感佩；其中勝騏食品長年供應各級學校營養午餐，知道弱勢學童的處境，因此長期與家扶中心合作，送暖困苦家庭。

周永鴻表示，這次與勝騏食品捐贈水餃等冷凍食品、葡萄與玉米筍讓南台中家扶中心運用，希望拋磚引玉，讓更多人挺身而出支援社福團體。由南台中家扶中心扶幼委員會主委陳昭舒和主任王金敦代表家扶接受捐贈。