狗狗幣共同創辦人帕莫（Jackson Palmer）發布推文嚴厲抨擊加密貨幣只是個讓有錢人更有錢的騙局，整個加密貨幣產業已成為資本主義「最糟糕的部分」，強調自己不會重返該行業。

帕莫當初以玩笑性質創立狗狗幣，但他14日（周三）在推特裡沉重發文，「時常有人問我是否會重返加密貨幣，或開始定期分享我對這個議題的看法，我的答案絕對是『不』。」

帕莫直言，「多年研究後，我相信加密貨幣本身就是右翼、超級資本主義的科技，主要在於透過避稅、減少監管與人為造成的稀有性以擴大支持者的財富。」

他指出，加密貨幣根本不是去中心化、自由主義的傳統貨幣替代系統，反之已被富豪組成的強大獨占聯盟掌控，演變到與許多中心化金融系統相關的機構合作。

帕莫另還抨擊加密貨幣的行銷方式，他表示加密貨幣產業利用不正當的商業連結網路、買通有力人士與媒體播送管道，塑造加密貨幣是「迅速致富之路」的崇拜信仰，向財務困難與輕信的人吸金。