歸仁仁壽宮今天開放信眾入廟參拜。（曹婷婷攝）

「終於跟神明可以不用隔著一道門了！」三級警戒持續至26日，但宗教場所可微解封，台南市統計至今天共有歸仁仁壽宮、西港慶安宮、鹽水武廟、新化保生大帝廟、六甲恆安宮及基督教台南聖教會6處宗教場所獲民政局審查核准同意，但多家知名宮廟則計畫26日解封再對外開放。

台南市長黃偉哲說，台南擁有全台最多廟宇，在走向解封之際，宗教場所防疫是重點，希望廟宇、民眾都能遵守防疫規定，「不然神明會不高興。」

台南市宮廟數量上千家，但根據民政局統計，僅有6家廟宇提出防疫申請，多數廟宇認為，「都已經警戒這麼長時間了，不差這幾天」，乾脆等到解封再說。歸仁區信仰中心仁壽宮上周五就開始籌備相關事宜，也是全市第一個提交防疫計畫書的廟宇，今早一開放信眾入內，就陸續有民眾專程來參拜。

仁壽宮總幹事陳英裕說，「民眾一早來上香，都樂得終於不用跟神明隔著一道門。」他說，配合防疫，廟內最大容留人數是45人，地上也清楚標示參拜動線與站立位置，確保前後保持1.5公尺社交距離。

民政局長姜淋煌說，有立案宗教團體均可提防疫計畫送區公所初審、民政局複審，審查核准即可有條件開放民眾進入參拜、唸經等靜態宗教儀式。但他也說，多數廟宇認為寫防疫計畫書麻煩，希望等到全面解封再開放即可，另也有廟宇將神明請到廟埕參拜或改線上參拜。

姜淋煌也強調，針對未提報防疫計畫的宗教團體及未立案的宗教團體，均不得開放民眾進入宗教場所，但個別民眾可在不群聚前提下，在室外空曠地點拜拜祈禱，並須保持1.5公尺社交距離，若未依照規定提交申請而私自開放，將依傳染病防治法開罰。