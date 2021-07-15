根據資料顯示，台積電營所稅自繳稅額超過500億元，相較於前一年增長6成以上，繼續蟬聯全國繳稅王；也遠超第2名的鴻海約50億元。
所得稅申報繳納在6月底已經結束，根據資料顯示，台積電自繳稅額超過500億元，創歷史新高；第2名的鴻海自繳稅額約50億元，與前一年維持穩定的水準，整體而言前３名營所稅自繳稅額超過600億元。
國稅局官員表示，從台積電所配發的股票就可以了解，台積電的獲利明顯增長，所繳的稅就水漲船高，今年繳交500多億元，占全國營所稅超過一成。
根據資料顯示，台積電營所稅自繳稅額超過500億元，相較於前一年增長6成以上，繼續蟬聯全國繳稅王；也遠超第2名的鴻海約50億元。
所得稅申報繳納在6月底已經結束，根據資料顯示，台積電自繳稅額超過500億元，創歷史新高；第2名的鴻海自繳稅額約50億元，與前一年維持穩定的水準，整體而言前３名營所稅自繳稅額超過600億元。
國稅局官員表示，從台積電所配發的股票就可以了解，台積電的獲利明顯增長，所繳的稅就水漲船高，今年繳交500多億元，占全國營所稅超過一成。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。