根據資料顯示，台積電營所稅自繳稅額超過500億元，相較於前一年增長6成以上，繼續蟬聯全國繳稅王；也遠超第2名的鴻海約50億元。

所得稅申報繳納在6月底已經結束，根據資料顯示，台積電自繳稅額超過500億元，創歷史新高；第2名的鴻海自繳稅額約50億元，與前一年維持穩定的水準，整體而言前３名營所稅自繳稅額超過600億元。

國稅局官員表示，從台積電所配發的股票就可以了解，台積電的獲利明顯增長，所繳的稅就水漲船高，今年繳交500多億元，占全國營所稅超過一成。