香港政務司長李家超接受中共官媒《環球時報》訪問時說，國安法頒布實施1年以來，香港不僅安全，國安意識也初步建立。政府各部門正針對各自工作範圍做長遠計劃。香港最急需完善的領域主要有兩方面，一是教育，二是管理。在非傳統教育領域，需阻止宣傳「港獨」等內容進入報刊、書本，讓香港整體社會意識正面發展。

李家超認為，國安教育是一個長遠工程。港府會繼續加強有關宣傳，比如開展「全民國家安全教育日」的活動。傳統的學校教育也很關鍵，目前教育局已經在學校推動許多包含國安內容的課程，對校長和教師的培訓工作也已經開始。在非傳統教育領域，相關工作包括需要阻止宣傳「港獨」等內容進入報刊、書本，讓香港整體的社會意識向正面發展。

李家超進一步指出，在管理方面，香港應該加強共同管理的意識。政府開展行政管理工作時，要檢視自身哪個領域可以加強，哪個領域有風險漏洞需要填補。各個行業也有責任履行國安法要求的國家安全義務，每個行業或單位都需要去做自我審視，和政府一同朝著維護國安的目標努力。

李家超稱，從2019年「修例風波」到去年國安法實施後，港府對23條立法工作的研究就沒有停止過。2019年到2020年香港經歷的風波讓人第一次看到，國家安全風險可以來得這麼突然，造成這麼嚴重的破壞。因此在盡快推動立法的同時，更重要的是要確保法律管用，即接下來港府推動的23條立法必須能處理好最極端的情況，並防止出現可能被破壞分子利用的漏洞。

他又提到，目前所有公務員已經完成對「擁護基本法」的宣誓。針對沒有宣誓的都有跟進行動，如要求離職或採取紀律措施。

香港和中國公務員交流計劃已經運作了很多年，也有很好的成果，在最高層級、中高層級都有相關項目。他個人也參加過這樣的培訓，第一天課程結束後感覺很不一樣，所以他對機制非常支持。港府和廣東省現在已有很強烈的共識。目前港府正就掛職方面的細節和大陸不同單位討論，也在和國務院港澳辦討論。整體目標很清晰，即加強交流，加深公務員對國家的認識。