北京大學經濟學院教授曹和平21日指出，美國鼓吹設立印太數位貿易戰略中心，從美國媒體披露的計畫內容可看出，一項包括資料使用規則、便利資料貿易、便利數位通關等涵蓋範圍廣泛的數位經濟貿易準則，是數位貿易一級市場（數位資源的動員）和二級市場（經過動員後的數位資產的交易）的混合實體市場建議。表明美國並不清楚了解數位貿易真諦。只有虛心地向歐洲、亞洲、美洲及全世界學習，貢獻自己一份智慧和資源，共同致力於人類數位貿易共同體的規則建設，才是康莊大道。

曹和平在《環球時報》撰文表示，美媒報導稱，美國總統拜登將與印太地區經濟體談判，討論此前曝光的數位貿易協定，參與方排除中國，以遏制中國在該地區影響力。協定計畫包括資料使用規則、便利資料貿易、便利數位通關在內一系列涵蓋範圍廣泛的數位經濟貿易準則，並且用類似的貿易協定固定下來，以替代川普時代退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）後美國留下的貿易戰略虧空。

曹和平強調，美國當年與日本簽署TPP時，就有數位貿易章節的內容。乍看印太數位貿易戰略，好像挺嚇人，特別是對一些小尺度和微尺度經濟體國家而言。但仔細一想，「戰略四國」（QUAD）之一的印度，為什麼不在裡面？原因是，印度是個大尺度經濟體，特別是在數位經濟時代，印度作為超過13億人口的經濟體，每個自然人的一日經濟行為都是一個數位生成引擎。美國、澳洲、加拿大、智利、紐西蘭和新加坡6國加起來的人口還不到印度的1／3，談何美國來主導印太數位貿易的戰略規則制定權？

曹和平稱，這幾年，谷歌、臉書及推特在印度推動了很多數位蒐集過程，一直不顧及印度國家安全要求，執意向美國政府披露關乎印度國計民生的數位資訊。如果加入美國主導的印太數位貿易聯盟，印度的發言權和新加坡的話語權重一樣大，有何制度收益及關聯激勵呢？

曹和平認為，其實，美國此次提出的印太數位貿易戰略，僅僅具有聯盟俱樂部內置的「小公共品」屬性，構不上作為數位貿易公共品──全球數位貿易治理體系的資格。比如，當美國牽頭形成印太數位貿易小聯盟之後，把聯盟俱樂部的準則外化為一致行動，來要求俱樂部之外的單個國別遵守，並附加價值觀及其他意識形態內涵時，就具有了私人品內涵，這是自私行為。

曹和平強調，如果印度不遵守，擁有1.26億人口的日本為什麼要心悅誠服地遵守呢？當年川普政府退出TPP談判時，其中一條理由不就是認為日本人組織的數千頁貿易文本中，給美國的制度授權與新加坡一個單位權重嗎？用私人俱樂部小公共品來替代公共品是自私的。如果推廣開來，這不僅增加了單一國別經濟體建立同類制度的沉沒成本，而且減緩了數位貿易規則的全球戰略效率。