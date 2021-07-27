民眾黨立委高虹安批交通部花了9千萬元做VR旅遊體驗，把紓困預算大撒幣用於數位觀光；交通部則表示是「為後疫情做準備」。東華大學教授施正鋒痛批，把救命的錢拿去綁樁，相當可惡，他更透露有些人的日子過得非常辛苦，並指希望政府幫幫忙，拿現金讓這些人能夠救急一下，不要再印那個什麼券，這麼為難人家幹嘛？

施正鋒27日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，看到交通部這樣，從前瞻基礎建設，到現在的紓困振興，「連那個錢，救命的錢，也要拿去綁樁，我覺得這是相當可惡」。

施正鋒指出，我們知道紓困振興，其實都還很後面，還有一些窮苦人，錢都拿不出來，他們要面對房租、貸款，「你給他現金1萬或多少是會怎樣？」而有些人則是再怎麼樣都拿不到，就是不符資格，「你一直加碼，他們就是拿不到，我出去的時候，有一些攤販跟我講說，施教授你要不要去講一下，他們說真的是很痛苦」。

施正鋒認為，為何不要拿現金讓他們可以熬過去這2、3個月？「幫幫忙，不要再印那個什麼券，然後大家還要去排隊，這麼為難人家幹嘛？」

對於外界的質疑，交通部則表示，疫情的影響下，民眾的生活、就業與消費習慣已經在快速的改變，線上購物、體驗、消費將會成為未來生活的普遍條件，傳統旅遊市場如果不預作準備調整，即便疫情退去，也無法回到以前的榮景。因此林佳龍前部長在緊急救市的策略之外，特別指示所屬各機關主動積極思考前瞻策略，以因應後疫情時代的觀光市場發展需要。