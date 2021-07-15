國際機構科法斯最新發布2021第二季《貿易風險報告》，其中包含162個國家的風險指數季度變動。報告指出，距上次的4月份報告，由於新冠疫苗接種加速推進，北美和歐洲的疫苗接種快於世界其他地區，加拿大、美國和澳洲的國家風險等級因此從「A3」上調至「A2」的「低風險」，特別的是，台灣一直穩居「A2」，沒有因本土疫情擴散而降級。

科法斯國家風險指數表列中，全世界至今沒有代表極低風險的「A1」等級的國家，亞太區就台灣、日本、澳洲為「A2」等級。

受到新冠疫情全球大流行的衝擊，2020年全球貿易量下降5％，科法斯預測，2021年全球貿易量將出現11％的增長，但需注意的是，疫情和通貨膨脹加速導致相關政治風險增加，全球呈現「雙速」世界，已開發國家和新興市場的景氣差異進一步擴大。

科法斯估測，從積極面來看，如果美國總統拜登宣佈的基礎設施計畫獲得通過，將使眾多行業從中受益。借鑒歐洲的經驗，歐洲於2020年7月公佈的經濟刺激資金發放後，為歐洲各經濟體帶來不同程度的正面影響，發揮多種積極作用，例如擴大需求、加速經濟復甦和促進各行業發展，歐洲和北美地區的經濟停滯將於2022年結束。