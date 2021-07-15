莫德納疫苗在國內打氣比AZ高，台中市傳出4位民眾，疑似在施打莫德納疫苗後送醫不治事件，台中市衛生局長曾梓展指出，其中1例為多重慢性命患者，已排除與疫苗有相關性，另3名個案的家屬質疑跟疫苗施打有相關聯，另施打AZ疫苗後猝死累積58例，目前均協助家屬提出預防接種受害救濟申請。

衛生局長曾梓展表示，統計至15日為止，台中市疑因施打莫德納疫苗後死亡案例有4例，其中1例有多重慢性病，其家屬並無意提出預防接種受害救濟申請，其他3例將通報中央釐清死亡與疫苗的相關性；至於疑因施打AZ疫苗後死亡案例有58例，衛生局也將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。