日本厚生勞動省20日宣布，已經和美國莫德納公司簽訂2022年初起額外供應5000萬劑疫苗的合約。

日本可能讓民眾追加第3劑疫苗，日本政府昨（20）日宣布，已經和美國莫德納公司（Moderna）簽訂額外追加供應5000萬劑疫苗的合約，最早2022年初開始到貨。

日本共同社報導，日本厚生勞動省昨日宣布，武田藥品工業已經和美國莫德納公司簽署額外追加5000萬劑疫苗的合約，這批疫苗最快將在2022年初開始到貨。

莫德納疫苗今年5月取得日本藥證，在日本由武田藥品工業負責臨床實驗、申請藥證、在日本的銷售及流通。

武田藥品工業指出，如果莫德納成功研發出因應變種新冠病毒、追加劑的疫苗，後續也獲得藥證，這份合約也包含取得、供應這些疫苗。

報導指出，疫苗提供的免疫效果能維持多久仍是未知數，簽訂這份新合約是考量到未來可能讓民眾追加第3劑疫苗。

日本政府先前已經和莫德納簽署一份5000萬劑疫苗的合約，於2021年底前供應，這批疫苗主要用於大型接種中心及職場接種，日本政府指出，供應相當有限。2份合約加總起來共計1億劑疫苗。

除了莫德納疫苗，日本政府也正在和武田藥品工業磋商購買1.5億劑美國諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，希望2022年初供貨。