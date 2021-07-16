中壽(2823)今年上半年由於積極掌握金融市場脈動，適時調整投資組合配置，實現股債資本利得，稅後盈餘達165.3億元，年成長107％，已超越去年全年獲利，每股稅後盈餘為3.49元，ROE亦達18.8％，創下歷史新高。

新契約保費收入達474億元，年成長30％，其中因推動外幣商品奏效，外幣新契約保費收入達358億元，外幣保單佔比高達7成以上，將持續帶動公司價值穩定成長。除獲利表現亮眼外，公司整體總資產達2.25兆元，負債成本已低於3％，淨值/資產比率達7.91％。此外，中壽向來重視風險控管以維持穩健的資本，在股市持續緩步推升及獲利挹注情況下，6月底資本適足率達305％，遠高於法定要求。

在金管會最新公布公平待客原則評核結果中，中壽再次獲得壽險業排行前20％，是少數金管會自開辦公平待客原則評核以來連續三年獲獎壽險業。從商品設計、廣告招攬、銷售過程、契約履行、保戶服務等不同面向，不但滿足客戶需求且重視金融消費者保護精神，更持續提升客戶服務體驗。此外，中壽推動各項金融友善行動，陸續對「經濟弱勢」、「身心障礙弱勢」及「偏鄉知識弱勢」等族群提供適合商品及服務，展現促進社會和諧及永續共好的精神。