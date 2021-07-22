鑽針廠—尖點(8021)今天股東會通過每股配發現金股息1.58元，並完成董監事改選，隨著PCB產業進入旺季，加上鑽孔增加10%產能已到位，尖點總經理林若萍樂觀看待後續市場需求，公司也將啟動鑽針擴充計劃，於今年下半年將開始陸續進機，至明年上半年預計可再增加10%以上的產能。

尖點今天舉行股東會，會中通過109年度財報，尖點自108年起開始執行聚焦核心策略，降低轉投資事業對於本業獲利之侵蝕，雖然因此導致109年合併營收為29.73億元，年減1.1%，但獲利卻無畏新冠肺炎疫情逆境成長，營業毛利為9.7億元，年成長12.92%，合併毛利率也從108年的28.58%上揚至32.63%，年增4.05個百分點，營業淨利率也攀升至15.75%，年增5.53個百分點，稅後盈餘為2.82億元，年成長48.42%，每股盈餘為1.98元，股東會並決議每股配發1.58元現金股息，若以21日收盤價46元計，殖息率約3.4%。

由於109年底聚焦核心策略調整已順利執行完畢，尖點將資源重新佈局於核心事業項目效益顯現，第1季稅後盈餘為9264萬元，年成長3.34倍，單季每股盈餘為0.65元；受惠於新客戶以及併購效益，尖點第2季合併營收為9.32億元，季增19.64%，累計前6月合併營收為17.13億元，年成長28.55%。

林若萍表示，在5G通訊、AIoT、車用等相關應用需求的帶動下，尖點將在研發技術、人才培養、產能規模及成本控制各方面持續投入，聚焦核心並強化營運實力，以因應市場需求並進一步提升市佔率。

為滿足市場開拓需求，尖點持續進行製程去瓶頸產能提升專案，鑽針月產能已由2100萬支提升至2300萬支；台灣增設鍍膜產線，以同步提升產能及產品性能；同時，台灣新設立鑽孔加工中心，以提供客戶專業的服務方案。

今天股東會也完成新任董事改選，新任董事為林序庭、林若萍、李文進、宏誠創業投資公司；新任獨立董事為陳春葉、陳一飛、許精輝。