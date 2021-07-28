MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股杰力(5299)財報亮眼，上半年每股獲利7.89元，下半年MOSFET持續供不應求，且不排除會再進一步調漲，杰力全年營收、獲利創高可期，今股價震盪劇烈，早盤受到台股重挫衝擊，一度殺到跌停215元，盤中翻紅，接近午盤一度大漲5.6%，股價高低差達37元、震幅逾15%。

杰力上半年合併營收達12.51億元、年成長45.0%，累計稅後淨利達2.80億元、年成長86.7%，每股獲利7.89元，上半年毛利率為39.8%、年增加6.7個百分點。

杰力主要業務為NB，上半年受惠居家辦公、遠距教學的趨勢，加上漲價關係，營運強勁，第二季合併營收為7.01億元、季增加21.1％，單季稅後淨利1.69億元、季成長51.4%，每股淨利4.75元，單季毛利率更是衝上43.9%、季增9個百分點。

終端市場需求旺、供應鏈緊張，下半年預計MOSFET供不應求狀況難解，加上5月馬來西亞疫情加劇，衝擊當地IDM大廠，無疑對已經相當吃緊的MOSFET雪上加霜，台廠也預計可以因此受惠，現階段NB庫存水位仍低，杰力下半年營運預計均可維持正向成長。

杰力下半年預計在晶圓、封測上也會有新產能加入，加上漲價題材，基本面無虞。