財訊傳媒董事長謝金河21日針對今年上半年外銷接單以及出口值等數據，解析各產業獲利狀況。其中，受到全球景氣復甦影響，進口需求大增，造就台灣上半年外銷接單首度突破3000億美元，年增率高達39.2%，為史上最大增幅；而各出口上市公司間，也出現奇特現象，特別是貨櫃航運股若持續維持高檔表現，獲利部分則可能出現長榮海運超車鴻海、陽明海運贏過聯發科、萬海航運勝過台塑石化的特殊景象。

謝金河分析，6月外銷接單中，電子產品訂單167.9億美元，成長36.5%，資通訊產品138.9億美元，成長6.9%，基本金屬成長81.8%，橡膠，塑膠製品成長57.5%，機械設備成長44%，成長力道都超過電子產品。這也可以反駁彭博資訊指控台灣經濟只靠半導體產業一隻腳走路的批評。表現在資本市場，下半年傳產股的表現可能不遜電子股。

而在出口國方面，謝金河指出，經比對近3個月的外銷接單，發現來自美國的訂單都超過中港，6月美國訂單164.8億美元，成長24%，其中基本金屬出口成長98.3%，超過電子產品的37.6%。而對中國，香港的出口144.3億美元，成長36.7%，可以看出接下來美國經濟的增長，可能成為下半年台灣經濟增長的重要動能。

而長榮海運、陽明貨運有望今年獲利分別贏過鴻海、聯發科等一線大廠，而萬海航運近期不僅奪下航運股龍頭地位，獲利可望比肩台塑石化甚至超車。而萬海航運不僅各項數據顯示利多，目前也正釋出多項職缺，積極招募，包含船長、輪機長、管輪、水手等航運一線人員職缺，另外針對船舶監造、物流業務、網路資安、電子航儀設備管理、以及法務風險管理等後勤補給職務，也同樣招募中。

福利方面，萬海以「萬海就是Family」的核心理念，提供員工勞保、健保、退休金等保障，另外還提供團體保險(壽險、意外險、住院醫療險)、員工出差意外傷害險，以及子女獎助學金、結婚補助、生育補助、喪葬補助(員工/直系親屬)、重大疾病補助(員工/直系親屬)、重大災害等多項補助。

除此之外，萬海航運營造多元成長與發展的友善職場，不僅有在職階段式的培訓課程、好玩有趣的生活講座、個人成長的進修補助(語言/電腦)，甚至神隊友般的優秀同事，以及異國外派的人生體驗，讓員工與公司攜手成長。

萬海刻正藉由亞洲市場之深耕與客戶群之支持，順應市場變化，逐步擴大航運版圖，以提供客戶更完整的服務。隨著近來新造船之交付，積極進行近中遠洋航線之艙位調整及最適配船調度，除亞洲區航線外，更拓展至印度、中東以及北中南美洲，強化營運、力求穩健經營。