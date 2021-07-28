美股周二回檔收低。台股在電金傳大型權值股同步走弱，台積電(2330)創二個月以來新低，以及貨櫃航運的長榮(2603)、陽明(2609)續跌，盤中引發殺機；台股盤中大跌376點至16893點，摜破季線。

在蘋果和微軟等美國科技巨擘公布財報前，美國投資人抱持審慎態度，科技股湧現賣壓，美股道瓊工業指數下跌85.79點或0.24%，以35058.52點作收；標準普爾指數下滑20.84點或0.47%，收在4401.46點；科技股那斯達克指數重挫180.13點或1.21%，收14660.58點。三大指數失守前一日創下的歷史收盤新高，但尾盤跌幅收斂。

美國科技股走勢疲弱，台股資金也大舉調節，台積電ADR跌1.82%，台積電開低4元為576元，盤中跌7元至573元，創2個月新低，台積電股價領先跌落季線，也使得台股今早重挫跌落季線關卡。

今早台積電(2330)續弱，電子股下殺，貨櫃三雄長榮、陽明續跌，萬海(2615)也翻黑，多頭敗退，開低走低，盤中跌落17000點大關以及季線。

回顧周二，台股27日走勢震盪，貨櫃三雄表現疲弱，長榮、陽明終場以跌停價作收，壓抑大盤表現，加權指數終場下挫133.69點，以17269.87點作收，跌幅0.77%，成交值5048.94億元。自營商賣超1.01億元，投信賣超9.86億元，外資及陸資賣超36.01億元；三大合計賣超46.88億元。