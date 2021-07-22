一場疫情雖然打亂日常生活的腳步，卻也開啟了各行各業的新商機，更加速國內中小企業、微型企業的數位轉型腳步，為協助青年培育數位力，第二屆「T大使計畫」現正招募中，透過知名企業導師帶領學員上完25周課程，通過評核即可獲得獎勵金近11萬元及完訓證書，透過「做中學」累積實務經驗接軌職場。

數位經濟帶動產業朝向跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等趨勢發展，數位行銷重要性倍增，根據1111人力銀行調查，有5成7(56.86%)企業認為數位行銷的重要性已經超越傳統行銷，顯見數位轉型已是企業需求的一致共識，熟悉且擅用數位技能，更是就業市場中的人才指標。

觀察第一屆Ｔ大使，有136家知名企業投入實作場域，合計4201位青年申請投遞履歷、1037人通過篩選，最後有501位參與業界實作教案，結訓後分布於各行各業發揮所長，用硬實力迎戰數位趨勢。

目前第二屆Ｔ大使計畫，於7月２１日到８月１日進行第一梯次報名，歡迎107年至110年大專校院以上學歷畢業且未就業的青年上線申請，即有機會參與業師教案，而此次參與企業遍布全台，包括巨思文化、狄卡科技、安布思沛、智邦科技、精誠資訊、永進機械工業、PCHOME等，青年可依照自己的需求選擇適合的企業報名登記。

較特殊的是，為顧及每一位報名者來自不同的科系、背景、程度差異，本屆將分為「主題學院」跟「企業專班」，具有基礎能力的，可報名企業專班，經由計畫執行團隊集訓1週後，直接進入企業實作；若為完全跨域，沒有基礎經驗的，則可選擇主題學院，計畫執行團隊集訓1週後，學院另提供4週專業課程，然後才會進入企業實作。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，新冠肺炎疫情讓企業危機感加深，希望可以精準迅速抓住商機，急需即戰力人才，因此企業主與人資主管在選才時，首重求職者過往的經歷與實力，期待到職後可以為企業做出貢獻，而初出社會的青年透過Ｔ大使計畫，經由25週系統性的實作演練，整備職涯能量，就業力不容小覻，可望填補現下企業積極延攬的人才缺口，成為產業數位轉型亮點新星。