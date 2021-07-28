由中國通信標準化協會主辦、雲計算開源產業聯盟承辦的2021可信雲大會27日舉辦，據《經濟參考報》報導，當前大陸雲端計算市場迎來爆發式增長，年均增速超過50％，2020年雲端計算市場規模已超過2000億元（人民幣，下同）。業內指出大陸雲端計算產業正逐步邁向繁榮，下一步需不斷優化雲端計算、數據中心等新型基礎設施建設佈局，鼓勵雲端計算關鍵技術加速創新，持續推動企業系統資源和核心業務上雲上平台。

雲端計算已成為是推動經濟社會數位化轉型的重要力量。日前大陸工信部印發《新型數據中心發展三年行動計畫（2021-2023年）》，提出算力提升賦能行動，組織實施數雲協同工程。

同時根據中國信通院當天發佈的《雲端計算白皮書（2021年）》顯示，2020年雲端計算市場整體規模達到2091億元、增速56.6％。雲端計算在產業界的虹吸效應開始顯現，並對算力服務、管理模式、安全體系、數位化轉型等帶來深刻變革。

大陸工信部信息通信發展司一級巡視員陳家春表示，產業鏈上下游要加大對雲端計算共性開發平台、共性解決方案的支持力度，培育產業創新中心、創新服務綜合體，鼓勵雲端計算關鍵技術加速創新。充分發揮骨幹龍頭企業的帶動作用和技術溢出效應，不斷完善產業生態體系建設。