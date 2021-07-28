【愛傳媒程富陽專欄】有史以來第一次歷經五年，一波三折的「東京奧運會」，終於在7月23日全世界充滿疫情的爭議中，「猶抱琵琶半遮面」的在日本東京正式揭幕。

其實，奧林匹克運動會（Olympic Games）早在古希臘時期已興起，並以其所在地奧林匹克而聞名；但在連續舉辦了1千多年後，竟於西元4世紀被信奉基督教的羅馬皇帝迪奧多西一世所禁止，停辦超逾了15個世紀，直到19世紀末才由法國的顧拜登男爵，重新開辦了這個屬於現代的「奧林匹克運動會」。

從此，自1896年始每4年舉辦一次，並自1994年起，區分冬季奧運會和夏季奧運會，每2年交替舉行，只有在2次世界大戰期間中斷過3次。

事實上，今年已是現代奧運的第32屆，也是東京繼1964年睽違56年後再次主辦夏季奧運；這不但是日本第4次舉辦奧運會，也是截至目前唯一舉辦兩次夏季奧運的亞洲城市，更是日本在進入21世紀後首次舉辦的奧運會。

不過，由於全球一場「世紀新冠狀病毒」的肆虐及影響，讓原在2020年就應舉辦的世界體育盛會，不僅延宕了一年實施，更讓東京奧運吉祥物「市松模樣」原本代表日文「Mirai 未來」及「Towa 永恆」組成的兩字，跌入了「不確定」的處境。

本屆奧運會，有媒體把它定位屬於「疫情奧運」，更有把它歸類在「政治奧運」；因為此次東奧不僅因疫情關係，呈現出比賽年份（2021）與所有廣告背景年份（2020）不同的窘境；更出現奧運開辦以來唯一在競賽場上，只有選手而沒有觀眾的場景；且不論在開幕前後屢屢爆出日本於申辦時，即賄絡國際奧委會的醜聞，而開幕之前不但連續發生奧運總導演被辭退，東京奧委會的會計部長在開幕前乘坐地鐵時，還演出了一齣縱身躍下鐵軌的自殺意外事件。

依日本媒體披露，全日本幾乎有近8成的百姓，對此次日本堅決舉辦這次的奧運會持反對態度；事實上，目前每日的東京染疫確診數仍達1500人，全日本更超過每日5千例的確診個案；而由境外報到的烏干達選手及教練9員，才下飛機一入境，就驚傳教練及選手紛染病毒確診，在剩下的7人當中，又有一人失蹤，還故意留下字條，表白他想在日本打黑工，比賽就索性棄權了的烏龍事件。

最可笑的是，日本為了宣傳境內曾發生核輻射外洩的福島食物，已無輻射虞慮且可安全食用，竟逕自決定選手的餐食，完全由福島蔬食作為奧運選手村的定食供應，讓許多國家不得已，只能自帶廚子及選手的用餐食材自行進駐；其中尤其以韓國為甚，全代表團600多人，運動員僅佔其中3分之1，倒是便宜了許多隨隊醫護人員及專責醃泡菜的廚子，他們大可趁此機會，一覽疫情中的日本觀光實景。

此次日本「東京奧運會」花費的經費，更是令人乍舌，已創下歷史紀錄；由日本國會通過的預算，經過多次的追加，實際金額就高達158億美金；且由於日本高工資及建材幾乎都是進口，一座原屬科技感十足的奧運主場館，硬是因預算被刪減，而被迫蓋成如媒體形容的「馬桶蓋」建築，而它所花費的經費，還是2008年北京奧運主場館「鳥巢」的四倍；有人預判這次的日本東奧總花費，將逾260億美元之鉅，而總透支也將達200億美金的驚人數目；難怪有國際媒體報導此次的東奧會，將是見證日本國力衰退的指標。

從此次東奧的開幕式表演，我們除了看到充滿「疫情」的悲情氛圍，更看到一股濃濃的「政治」色彩；在奧運開幕前，日本駐韓大使竟在7月15日接受南韓媒體中央東洋廣播公司（JTBC）採訪時，對韓國總統文在寅有意藉東奧時訪日，準備與日本首相菅義偉會面的想法嗤之以鼻，並出現公然嘲笑「文在寅這是像在自慰！」此等不可思議的外交辭令；而在東奧官方的網站，更出現日韓具島嶼爭議的圖示，直把南韓氣炸，文大統領乾脆以不參加此次奧運開幕式作為回敬；而全球也就僅剩2個下屆及下下屆的東道主，美國總統夫人及法國總統馬克宏代表出席，以撐場面了。

更有甚者，當美國NBC介紹東奧全覽，在播報中國地圖時，竟刻意的把台灣及香港的圖示都略掉，而引起中國的抗議；且日本為了討好美國，硬是耍了小動作，把開幕選手出場牌應該用中文標示「中國」的字樣，改用成英文字識別；而中國大陸也將全體參加東奧人數777人，回敬式的解讀成，是在提醒日本不要忘了1927年7月7日的侵華史實。

而美軍此刻，一邊在南海區域同時部署有2艘「獨立級」濱海戰鬥艦，以監視大陸在黃岩島的動向，一邊則派副國務卿雪蔓訪問中國，企圖以實力的角度向大陸發出明確警告的訊息，並為10月份的美中「拜習會」鋪路。

看來，這場爾虞我詐的政治博弈，在這場原為全球偉大運動員而設的體育競賽尚未上場前，不但率先登場，且已呈現一幅「銀瓶乍破水漿逬，鐵騎突出刀槍鳴。」的曲調了。

其實，人們無不期盼讓「政治回歸政治，體育回歸體育」；全球熱愛運動的人們，雖因疫情無法同堂欣賞這批運動精英的表現，但透過現代媒體快速的傳播，大家仍可身同感受他們為體育獻身，爲國家爭光的激昂與熱情；我們既為大陸選手精彩的奪冠鏡頭而鼓掌，更為中華台北選手優異的表現而吶喊；何必讓政治的口水，溢滿在這專為體育選手展現其才華的殿堂裡。

據聞，雖說今年奧運沒有觀眾及觀光客加持，但光是廣告及轉播費金額將超過30億美金，這筆錢將由主辦國及奧委會平分；我們希望在面對疫情肆虐，政治干擾之際，而奧會主席巴赫（Thomas Bach），仍選擇在奧會前以傲氣的姿態說出：「只要人類不滅亡，奧會就會舉行。」這句話，是真正為了將永恆的希望傳達至全世界每一個人的心中，以體現真正的奧運精神，而非為了那白花花的鈔票與純為政治而服務的偽裝政客。

作者為退役上校

照片來源：中華奧會官網截圖。

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