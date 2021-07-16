指揮中心：兩人以上同車都須戴口罩 獨自駕駛可不戴

全國「微解封」，生活稍微不用那麼緊繃，但該做的防疫措施不能少，譬如口罩仍要「戴好戴滿」。不過北市一名男子不滿，他與妻子在車上拿下口罩喝水就被警察開單，原本罰單只開最低額一人3000元，誰知他拿手機拍員警想存證自保，罰單立刻被改為最高額各1萬5000元，讓他直呼根本是「搶錢式的執法」。

據東森新聞報導，北市陳先生抱怨，近日天氣相當炎熱，8日他與妻子全程戴口罩逛北投好市多，回車上後脫掉口罩喝水，就被兩名員警敲窗，表示車內2人以上必須戴口罩，而兩人都沒戴口罩，因此各開罰3000元要兩人簽罰單。

陳男自認相當無辜，因此拿出手機反拍員警想要蒐證自保，員警多次要求「關掉」、「不要拍我」，最後更將罰單改為一人1萬5000元。陳男無奈表示，他知道在車上沒戴口罩違反規定，被開單也只能認了，但因為錄影存證就被提高罰金，這就不合理了。對此，北投警分局回應，外出戴口罩現在早已過了勸導期，此案沒有任何疑慮。

依傳染病防治法，民眾在公共場所及室內空間未配合戴口罩，可裁罰3000元到1萬5000元罰鍰。不過警方所開出的是「舉發通知單」，將函送各地方衛生局裁定罰款金額，若民眾對裁罰不服，可向衛生局申訴。

之前也曾有高雄工人蹲騎樓脫口罩吃蛋餅收到3000元罰單，高雄市衛生局衡酌當時開單現場狀況及蒐集相關事證後，決定不裁罰。

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