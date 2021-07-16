高雄市一名65歲蔡姓男子，昨（15日）上午接種莫德納疫苗，傍晚在家中暈倒送醫搶救不治。蔡男妻子悲痛表示，丈夫身體狀況良好，兩人曾聊到有人打疫苗後死亡，她勸「那你不要打」，但丈夫堅持要打，豈料打完疫苗就發生憾事，面對突來的變故，蔡妻無助：「那我怎麼辦？」。

高雄65歲的蔡姓男子，15日上午接種完疫苗後，下午卻在家中突然倒地，家屬緊急將他送醫後不治，這是高雄第二起施打完莫德納疫苗的死亡案例。目前衛生局正在進一步調查，死因是否與疫苗有關，仍待釐清。

蔡男的妻子是外籍配偶，她表示丈夫平時很少就醫，也沒有特殊的運動嗜好，身材適中、沒有肥胖的狀況，但最近爬樓梯時會很喘。她透露丈夫曾聊到有人打疫苗會死掉，她就說「那你不要打，為什麼要打？一定要打嗎？」，但丈夫堅持要打疫苗。如今發生憾事，她相當無助。

據了解，蔡男在碼頭擔任領班，15日上午在高雄展覽館打疫苗就去上班，不過家屬表示，因為下雨沒什麼工作，應不會有勞累的問題。蔡男下班回家後，在脫衣服的過程中，忽然昏倒、意識不清，家屬見狀緊急撥打119尋求協助，在6時15分被送到阮綜合醫院的急診搶救，卻不幸在7時11分宣布急救無效，仍然回天乏術。

高市府衛生局表示，蔡男有慢性病史，於15日上午接種疫苗後，無特別不適反應，將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。

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