力拓集團(Rio Tinto)周五表示，在惡劣的暴風影響澳洲西部的業務後，公司上一財季的鐵礦石出貨量下跌12%；但是在原材料價格飆漲下，預計本月將公布優異的業績。

力拓預計在2021財年的出貨量將接近3.25億至3.40億噸的下限，如果為真，力拓將把全球最大鐵礦生產商的寶座讓給巴西的對手淡水河谷(Vale S.A.)。據瑞銀資料，淡水河谷今年將實現3.15億至3.35億噸的上限目標。

在截至六月底的季度中，力拓出貨了7630萬噸鐵礦，年減12%，低於去年同期的8670萬噸，但高於瑞銀預估的7600萬噸。

由於勞動力和投入成本的增加，力拓在周五還上調了全年鐵礦石生產成本的預測。力拓預期，今年每噸的單位成本在18.00至18.50美元間，高於此前預估的16.70至17.70美元。

隨著澳洲因傳染病而關閉國界，採礦商一直苦於勞動力短缺。

由於疫情影響，力拓也宣布，新的Gudai-Darri礦場的投產時間將推延到今年底；澳洲Winu的銅礦場的首次投產時間，也將從2023年延後到2025年。

力拓預計在7月28日公布財報。