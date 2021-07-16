斯洛伐克贈台疫苗 民進黨：善的循環。本報資料照

歐盟16日公布，斯洛伐克將捐贈台灣1萬劑新冠肺炎疫苗，感念台灣曾在疫情期間捐贈70萬片口罩，近2個月前即表達捐贈意願。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，「我們所期盼善的循環又回來了」。

民進黨發言人謝佩芬表示，這就是「善的循環」，足見朋友間相互幫忙，共同克服難關。

劉世芳指出，民進黨團感謝遠在歐洲的斯洛伐克人民，在台灣疫情嚴峻的狀況下，透過善心、善良的舉動捐贈台灣1萬劑疫苗，民進黨團非常感謝，「我們所期盼善的循環又回來了」。

劉世芳說，也要感謝高雄市長陳其邁，今年初贈送30萬片口罩給斯洛伐克的首都，總共台灣共捐贈70萬片口罩給斯洛伐克，在國際外交上、真友誼的狀況下，民進黨團誠摯感謝這種互相善的循環。

民進黨團書記長羅致政表示，每當看到正向、善良的循環不斷發生時，都讓台灣非常感動，也證明所有國家只要是出於善意、對人道關懷採取的行動，都一定會得到善的回報。