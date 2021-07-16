根據台北市政府公布案15242的活動史，7月10日、11日、12日一連去了好市多內湖店、IKEA內湖店和全聯內湖安康店，今（16日）再因確診者也「短暫停留」家樂福內湖店，家樂福今表示該店自今起暫停營業3天，直到19日恢復營業。

好市多內湖店和IKEA內湖店都被台北市衛生局要求從昨起暫停營業3天到明天，18日才恢復營業。家樂福表示，昨晚接到台北市衛生局通知，因確診者短暫停留，於是要求家樂福閉店消毒，進行內部清消，今由衛生局做外部消毒。

家樂福說，員工都有做好防護，戴護目鏡、口罩、手套，也會做好每天上班前溫度測量，與病史的掌握。收銀櫃檯也有防疫布幕，避免對談間飛沫的傳染，因應防疫已做好完善的防護準備。

此外，全聯也是昨晚接到通知，確診者到過的全聯內湖安康店，今停業1天，並依循中央流行疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施已使用高規格專業食安級清消作業，即清消SOP中第二道增用紫外燈室內殺菌，第三道用漂白水進行賣場擦拭，採高規格防疫措施；另，門市平常消毒也會因應人流提升頻率，平均每2小時就消毒一次，包含收營區、手推車、提籃等，明天恢復正常營業。