台積電、永齡買到1000萬劑BNT疫苗，府院都稱是官民合作，且為企業主動捐贈，但民進黨中常委、北市議員梁文傑14日在網路節目Yahoo TV《鄉民大會》上爆料，「我們也找了台積電幫郭董買」，似打臉政府說法，引發熱議、總統府也重申是企業主動。對此，梁文傑今下午在臉書作出解釋，表示「我對這整件事的看法依然是台積電的作用非常大。與其說在幫忙誰買，不如說是在幫忙台灣人民突破封鎖，這才是重點」。

節目主持人郭子乾以模仿郭台銘的身分提問，「那鴻海5月23日遞交買疫苗的文件，難道6月1日到6月28日都空轉嗎？」梁文傑回應，那時候在談的時候，真正的問題不是來自於台灣，「因為有台積電才買的到，說實在是這樣」。

梁文傑在節目說，「有人說郭董買到疫苗要選總統或怎麼樣，從政治計算來講，我們反而希望郭董能夠聲勢大好，因為郭董拿到的是國民黨票，跟我們有什麼關係？郭董能夠買到當然最好，所以我們也找了台積電幫郭董買」。主持人接著問「代表這個政府就是說沒有台積電，我郭台銘買不到？」梁回應「我認為你買不到」。

此話一出引發外界討論，梁文傑於臉書貼出一篇相關報導，指出「標題聳動，且斷章取義」，特地回去看了前後文，「我當天發言的大意是說，我判斷，因為台積電在半導體產業的地位，所以引起國際上對台灣買不到BNT疫苖的高度重視，德國政府也出面積極協助，這讓中共也覺得有壓力，所以最後肯放行疫苖給台灣。台積電在整件事上起了重要作用，這是不能否認的事實。」

梁文傑進一步指出，「至於我說我們找台積電來幫忙郭董，並不是說台積電是被迫做了不樂之捐，而是指當台積電在6月10日主動交件給衛福部說要買疫苖，而郭董也說要求見總統，總統就在6月18日請來台積電和郭董一起到總統府商討，因為兩家大公司一起出面總比一家好」。

最後，梁文傑說，對這整件事的看法依然是台積電的作用非常大，與其說在幫忙誰買，不如說是在幫忙台灣人民突破封鎖，這才是重點。

另外，總統府今再強調，鴻海／永齡基金會、台積電兩間企業分別於6月1日、6月10日「主動」提出申請購買疫苗捐贈案，這過程無庸置疑。