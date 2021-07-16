北市確診重回雙位數 柯文哲最新說明

台積電、鴻海日前完成1000萬劑BNT疫苗採購簽約，卻傳出蔡政府因政治考量，一度險破局。國民黨北市議員羅智強今也公開呼籲，要台北市長柯文哲透過雙城論壇向上海復星採購疫苗，要柯為北市「戰起來」。對此，柯文哲今回應，如果台積電、鴻海他們都遇到困難，我去買應該困難更多。

民眾黨立委高虹安日前踢爆，蔡政府抗拒接觸上海復星，因此授權給鴻海、台積電2家民間企業，卻又花9成時間在處理政治考量。羅則隨即呼籲柯文哲，別再抱怨疫苗不夠，尤其中央小動作不斷，不如透過行之有年的雙城論壇，向上海復星採購足額疫苗，勇敢自救。

柯文哲表示，之前北市府有透過各管道詢問購買疫苗的可能性，但因鴻海、台積電和慈濟出面採購，特別是最中性的慈濟、台積電，「我也相信，如果他們買疫苗都會遇到困難，我去買應該困難更多。」

由於已有3家台灣的公司、宗教團體願意出手，柯認為，這3家加起來已有1500萬，若台灣真有此數量的BNT疫苗，對於目前很多問題都可以相當程度解決。他也密切在看，這三家買疫苗到底是遇到什麼困難，如果他們都遇到困難，他去買應該困難更大，雖然不曉得困難在哪。

至於雙城論壇部分，柯文哲說，本來一開始規劃六月中，當時有陸續準備，但5/15後天下大亂還在三級管制，也沒時間處理這件事，等疫情過後處理。