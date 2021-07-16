68歲邱姓婦人13日上午8時，行經三重區新北大道一段時，突然路倒馬路，光明派出所長吳家森及警員鍾京倫恰好在附近維護勤務，吳家森立刻對婦人實施CPR，救回婦人一命，婦人兒子16日親至派出所感謝救母之恩，所長吳家森激動表示，「這是我從警生涯最有意義的一件事！」

據了解，邱姓婦人有心臟病史，有安裝心臟支架，12日剛剛施打完莫德納疫苗，13日外出行經三重區新北大道一段時，突然路倒馬路路邊，路人緊急報案，附近執勤恰好遇見緊急前來協助，光明所長吳家森拍肩呼喊婦人均無反應，加上目視已無呼吸，吳家森立即依照所學的心肺復甦術替婦人施以胸外按壓，婦人2分鐘後恢復心跳，後由趕來的急診醫護使用AED電擊後送醫。

吳家森表示，當下人命關天，根本沒來得及想那麼多，沒有穿戴疫情防護裝備下便近距離對婦人CPR急救，他高中健康教育課有學過CPR並取得合格證明，從警之後不定期也會複習，面對親手救回一條性命，他形容「破再多的案，都沒有比親手救人命還要悸動」。

邱婦的兒子16日上午到派出所致謝，他表示母親原本就有心臟疾病問題，當日緊急送往急診後，再轉院到長庚醫院，目前手術裝設心臟支架後，已經可以開口談話，只是母親目前仍心律不整在加護病房觀察當中，預計19日病情穩定就能夠轉到一般病房。