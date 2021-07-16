中職13日重啟賽程，經過前幾日實際執行防疫計畫後，認為聯盟防疫計畫執行狀況良好，因此高雄市、新北市及臺北市政府在16日核准中職下周起可在澄清湖、新莊及天母棒球場比賽，採閉門方式進行。

中職宣布，自20日起，新莊棒球場、澄清湖棒球場與台中洲際棒球場等球隊主場賽事，將陸續加入中職32年例行賽復賽行列，聯盟特別感謝地方政府的支持與協助，中職將持續保持警戒、謹慎做好各項防疫工作，讓棒球持續陪伴全台球迷。