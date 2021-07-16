中職》雙北、高雄也可打職棒 下周3地閉門比賽 17:102021/07/16 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職目前不開放觀眾，味全龍在天母主場的比賽屆時也無啦啦隊應援。（資料照，鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中職13日重啟賽程，經過前幾日實際執行防疫計畫後，認為聯盟防疫計畫執行狀況良好，因此高雄市、新北市及臺北市政府在16日核准中職下周起可在澄清湖、新莊及天母棒球場比賽，採閉門方式進行。 中職宣布，自20日起，新莊棒球場、澄清湖棒球場與台中洲際棒球場等球隊主場賽事，將陸續加入中職32年例行賽復賽行列，聯盟特別感謝地方政府的支持與協助，中職將持續保持警戒、謹慎做好各項防疫工作，讓棒球持續陪伴全台球迷。 佛光會捐5台智慧防疫門 新北市4區1醫院優先安裝 台東布農族之光 邱辰入選味全龍 #中華職棒 #CPBL #天母棒球場 #新莊棒球場 #澄清湖棒球場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 二當家飆分 公鹿大逆襲 04:102021/07/16 運動天地 中職》桃園球場迎接復賽 啟用防疫通道 14:482021/07/16 體育 中職》兄弟獵獅衝上第一 助總：還是要一場一場來 22:312021/07/16 體育 嚴陳莉蓮看好車市 下半年回溫 04:102021/07/16 財經焦點 MiLB》張育成連3場敲長打 鄧愷威4.1局無關勝負 14:262021/07/16 體育 蒙札首場世界耐力錦標賽週末開賽 Porsche 911 RSR挑戰Ferrari主場 15:292021/07/16 汽車情報-汽車新聞 帶位打疫苗 來回20公里走到鐵腿 04:102021/07/16 地方新聞 韓職》NC恐龍4球員違規聚會 遭罰款並處禁賽72場 16:442021/07/16 體育 日職》明星賽初體驗 吳念庭2打數無安打 19:582021/07/16 體育 中職》猿隊復賽首戰打擊熄火 曾總：會慢慢找回狀態 17:402021/07/16 體育 中職》復賽第2周賽程公布 新莊、澄清湖、洲際加入賽程 18:272021/07/16 體育 體育熱門新聞 東奧》雪上加霜！洛夫宣告退隊 美國男籃僅剩6人 - 體育 14歲少女追平姚明 身高226公分爸媽都是職業籃球員 - 體育 東奧》我國網球再增兩人 謝語倢、許絜瑜獲女雙門票 - 其他 溫網傳出假球疑雲 男單、男雙都有賽事遭調查 - 體育 中職》兄弟獵獅衝上第一 助總：還是要一場一場來 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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