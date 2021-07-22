勞動部勞動力發展署將於23日起至8月20日透過「台灣就業通」平台，辦理中彰投最大場的線上就業博覽會。(中彰投分署提供)

全國防疫警戒三級直接衝擊勞動市場，失業率創近8年以來新高。勞動部勞動力發展署將於23日起至8月20日透過「台灣就業通」平台辦理中彰投最大場的線上就業博覽會；轄區精密機械、光電、綠能產業等知名企業共2600家廠商釋出超過2萬2000個職缺，鼓勵有需求民眾線上投遞履歷參加徵才活動。

中彰投分署長林淑媛指出，中彰投地區電子零組件、機械設備、製造業等科技及傳統產業原就有人力需求；近期隨疫情趨緩，也帶動餐飲、旅遊業預期人力需求。透過「台灣就業通」線上整合服務，擴大辦理中彰投線上就博會；有求職需求民眾上台灣就業通網站註冊成為會員，完成履歷撰寫就可線上應徵職缺。

林淑媛說，本年度中部最大場線上就業博覽會，共邀集台灣美光、上銀科技、友達光電、大立光電、彰基、築間火鍋、摩斯漢堡、海底撈、台灣康寧、和大工業等知名廠商，產業別非常多元，職缺數也是歷年最多。像全球第三大車用鏡頭廠合盈光電，開出最高逾13萬元研發處職缺。

另外曾榮獲最佳職場認證的記憶體大廠美光，因為有優良工作環境，吸引許多新鮮人進入，本次也開出30個工程師職缺；另有數家營造公司開出工地主任7-9萬薪資攬才。

若你是剛畢業的社會新鮮人對於初次踏入職場沒有把握，台灣就業通的「Youth職涯線上諮詢」專區也提供完整的就業準備資訊，像是「職涯探索目標」自我評估所提供的「職業興趣測驗」可以幫助評量個人的潛在能力、興趣偏好、職業適應能力等特質。

另也可運用「了解產業趨勢」區塊瞭解產業脈動、分析未來趨勢並評估產業是否與自己的興趣能力相符；還有想寫好履歷的人可利用「履歷自傳診斷」學習如何完整介紹自己，並透過「提升面試技巧」學得如何呈現自己的優勢，吸引企業主的興趣，以提高錄取機會。