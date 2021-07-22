高雄一外男子阿達（化名）5年前到高雄某舞廳消費，並將一名舞小姐娜娜（化名）帶出場，不過到了摩鐵後，娜娜卻拒絕性交易，阿達不滿，對娜娜狂飆三字經，還粗魯大喊：「我就是要X妳」，意圖對娜娜性侵。阿達被告後，高雄地院一審對他判處2年徒刑，阿達不服上訴高院，遭駁回維持一審原判。

判決書指出，阿達2016年5月20日凌晨3時許，到於高雄市一間舞廳消費，並和兩名舞小姐一同喝酒作樂，結束後付了「全場鐘點費」後，帶娜娜出場，並載往汽車旅館進行打算性交易，不料兩人在房間內對性交易的價格談不攏，發生口角衝突，阿達不滿，竟意圖對娜娜硬上，還口出而穢言：「我今天一定要X妳」。

阿達出庭時辯稱，他支付娜娜全場鐘點費，是從晚上9點到隔天早上7點，費用1萬2000元，但帶到汽車旅館時，娜娜又要他再支付2個全場鐘點費，就是2萬4000元，認為自己被坑，只願意再付8000元，後因雙方價錢談不攏就自行駕車離去，並未性侵娜娜。

娜娜則指出，當時阿達試圖對她性侵，她藉口喝酒想吐，趕緊傳訊息給同事，沒想到被發現遭阻止，後來她表明不做性交易，願意退錢，沒想到對方竟口出穢言罵三字經，還威脅「我今天就是要X妳」，是自己不斷掙扎哭泣，阿達才放手離去。

汽車旅館員工證稱，阿達離開不久，有看到娜娜哭著走出來，還要求幫忙報警，叫計程車；娜娜的友人也表示，當天去找娜娜她一直哭，表示在旅館時被性侵，事後到醫院驗傷，手臂及大腿內側都瘀青，因為此事嚇得離職。

法院勘驗驗傷報告與證人證詞後認為，娜娜遭遇此事後罹患「創傷後壓力症候群」，雙方事後並沒有和解，一審將阿達判刑2年，阿達上訴最高法院被駁回，維持一審判決。

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