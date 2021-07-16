各企業照顧員工、拼防疫，福利不手軟！中信金體恤員工在疫情期間堅守崗位，維持金融服務不中斷，日前宣布，提撥基層員工防疫補助金每人1萬元，第1線櫃檯員工加碼至1萬5000元。

中國信託金控在疫情期間秉持防疫從嚴，感於員工辛勞，本月發放非管理職正職員工每人防疫補助金1萬元，逾2000位第1線櫃檯員工則因承擔更大風險，防疫補助金加碼至1萬5000元，協助員工添購防疫物資。目前中信金控透過異地辦公、分流到班及居家上班等方式降低辦公區人員總數，全面提供員工新冠肺炎家用快篩試劑，提供到班員工領用，以維護個人健康，有效阻斷傳播鏈。

另外，中信金控已為超過6萬名員工及眷屬投保「疫保安心團體健康保險」，包含入住負壓隔離病房日額保險金最高18萬元、法定傳染病慰問金2萬元。至於確診員工，則依染疫輕、重症，加發3萬元或5萬元慰問金；員工或因同住者染疫匡列隔離期間，每周發送日常生活必需品至隔離結束。為鼓勵員工施打疫苗，中信金控給予員工2日有薪疫苗接種假，員工配偶、直系二等親及子女接種疫苗也有2日有薪疫苗照顧假，希望提升疫苗試打意願，提高群體保護力。

中國信託海外分支據點達116處，視當地疫情與疫苗施打情況，積極協助派駐的臺籍幹部及當地員工。此外，中信金控持續監控海外分子行當地疫情，彈性調整人力，派駐海外員工給予加給津貼補助，赴回任者提供交通、防疫旅館住宿、檢測費用補助，但仍有多位外派之臺籍員工堅守崗位，確保營運正常。

除了金融業外，電商momo在6月1日起也為員工增加購買「防疫保險」，費用由公司全額負擔，以期成為員工堅實的防疫後盾。除此之外，momo將以優於勞基法的薪資福利、各式福利補助，及完整的教育訓練、順暢的升遷管道等，打造友善職場環境。

而為強化員工接種COVID-19疫苗意願，擴大防疫效果，守護員工健康，亞太電信自7月19日起提供員工半天支薪疫苗接種公假。持續實施異地辦公、居家上班防疫升級計劃，居家辦公員工落實自主健康管理，限制每日進廠辦公的人數；在實體門市部分，為強化員工及消費者安全，於直營門市加裝防疫隔版，針對所有進店客戶採實名制登記，加強環境消毒，與員工、消費者一起攜手度過疫情。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業拼防疫同時，許多產業也陸續招募各類人才。雖然疫情期間多少打亂企業徵才計劃，但隨微解封、疫情趨緩，及疫苗施打率的提高，可望在不久的將來，就能達成降級解封目標。