淘帝-KY（2929）16日重訊公告更正2020年全年財務報告及重編2021年第一季合併財務報告，主要因淘帝-KY 2020年廣告費用重複調整前期估列金額而低估3989萬元，以及關係人借款兌換利益誤植為兌換損失5866萬元，共計影響2020年合併資產負債表負債減少及權益增加1893萬元。

淘帝-KY指出，更正後2020年合併損益表增加利益1877萬元、其他綜合利益15.5萬元及每股稅後盈餘(EPS)0.17元，連帶影響2021年第一季合併資產負債表未分配盈餘減少及其他權益增加8.4萬元；2021年第一季合併損益表增加損失1885萬元、其他綜合損失7.1萬元及每股稅後虧損(EPS)0.17元。

今年第一季整體合併營收8.14億元、稅後淨損8223萬元、每股稅後虧損(EPS)0.75元，整體營運虧損已有明顯收斂，且淘帝-KY持續深化旗下TOPBI品牌於線上銷售策略，針對旗下代理商研議今年童裝出貨產品價格已較去年大幅回穩，同時更針對今年營運費用加大控管力道等策略，有信心今年整體營運獲利表現較去年持續精進。