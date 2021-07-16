兒科醫師徐嘉賢整理出16項常見疫苗問題，親自替民眾解惑。(摘自徐嘉賢臉書粉專)

圍堵新冠疫情傳播，全國疫苗紛紛開打，提高疫苗涵蓋率，指揮中心目前已開放18歲以上民眾上網預約登記接種，20日起將陸續傳簡訊通知。為解決近期民眾對疫苗副作用、施打相關疑問，兒科醫師徐嘉賢整理出16項常見問題，親自解惑。

徐嘉賢14日在臉書「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」上整理出近期替民眾施打疫苗時遇到的問題，製作成簡單明瞭的圖片，替即將接種/接種後的民眾解答心中疑慮：

哪種疫苗品牌好？徐嘉賢認為要用科學的角度來分析，從各國的數據都可發現，3種疫苗皆可降低重症/死亡率。（示意圖／達志影像）

●疫苗品牌選擇怎麼選？

徐嘉賢指出，大家看了很多新聞報導之後，多少都會有先入為主的觀念，認為「AZ疫苗較差、BNT/莫德納疫苗較好」，但他強調，「這是疫苗，這是科學」，要用科學的角度來分析，從各國的數據都可發現，3種疫苗皆可降低重症/死亡率，他說，「這才是施打疫苗的重點」。

徐嘉賢以流感疫苗舉例，它（疫苗）可以預防重症，打了雖然還是有可能得到流感，但是大多是輕症，而且機率降低。打疫苗的目的就是把新冠病毒打入冷宮，就算得到，希望頂多就是像感冒一樣，不至於讓身體產生嚴重的症狀。

●不想打A疫苗，要等多久？

有些民眾有偏向接種特定疫苗，徐嘉賢表示，尊重選擇，盡快打保護自己、家人，但政府也回應了，想要等莫德納疫苗的人，請衡量一下時間的效益。他誠心建議，「有什麼就打什麼，不要挑了」。

●疫苗保護力維持多久？要每年打1次嗎？

徐嘉賢說，目前還需要更多數㯫，各國收集當中，目前莫德納和BNT都針對變異株病毒，正在研發補追的疫苗，因為很有可能病毒未來會流感化，但後續的發展，有待觀察。

徐嘉賢解釋，殘劑是正常疫苗，並沒有真的比較差，只是剛好多出來的疫苗。（示意圖／達志影像）

●打殘劑疫苗會有效嗎？會影響身體嗎？

徐嘉賢解釋，大家對「殘劑」這個名詞有點感冒，有點誤解。殘劑是正常疫苗，「像餐桌上最後一隻雞腿：還是很美味」，並沒有真的比較差，只是剛好多出來的，因為丟掉很可惜，所以會想辦法多找人來「候補」。

●常見的副作用有哪些？

最常見的副作用酸痛、疲倦、發燒，大多1-3天內改善。

●有施打其他疫苗要相隔多久？

目前疾管署建議是要與其他疫苗相隔2週，不過歐美新的建議是，任何間隔皆可。

●三高、中風、心臟病患者能打疫苗嗎？

可以，而且三高屬高危險群，萬一得到新冠肺炎引起重症和死亡率很高，建議施打，請洽詢您的醫師。

●孕婦可以施打疫苗嗎？

徐嘉賢指出，孕婦一旦感染新冠肺炎，重症和死亡的機率偏高，也屬於高風險族群，所以建議施打。國外目前的數據顯示，孕婦施打疫苗是安全的，國外也正在進行孕婦的實驗。

●兒童新冠疫苗何時有？

徐嘉賢表示，美國12歲以上已開始，12歲以下正實驗中，且不論是BNT或莫德納疫苗，都有在進行兒童的實驗，指日可待。

●疫苗打右手，離心臟較遠，較少副作用？

徐嘉賢坦言，「亂講！」要比距離，右腳小趾頭才是離心臟最遠的，他澄清，打在哪隻手都跟副作用無關。