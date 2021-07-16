明天就是微解封後第一個週末，副總統賴清德今在臉書表示，微解封不是已解封，疫情防守進入九局下半，再堅持一下。

賴清德今在臉書指出，微解封，別放鬆！即將到來的周末，是實施適度鬆綁部分措施的第一個假期。

他說，有些朋友會出門走走，要拜託大家進出各個已開放的景點、場館，口罩務必戴好戴滿、保持社交距離、禁止群聚，也請遵守實聯制、出入口管制、人流控管降載等相關規定。

他指出，提醒大家，微解封 不是已解封，疫情防守進入九局下半，只要再堅持一下，嚴格遵守相關防疫指引，就能儘早回歸如常的生活。