中央流行疫情指揮中心5月中旬要求全國中小學停課，兒少安置機構照顧人員工時及備援人力增加，導致機構經營管理成本提高，但衛福部近日通知的「家外安置兒少嚴重特殊傳染性肺炎防疫停課期間照顧加給補助作業規定」中，以「防疫停課期間每人每月發給1500元照顧加給」，換算每天每童僅補助50元。

安置兒少停課留院時，工作人員堅守崗位提供24小時的照顧，而在承受嚴峻疫情及個案突發狀況之雙重壓力下，被告知無法領用1萬元的兒童照顧防疫補助，還要協助家長領用。安置盟向衛福部表示意見，衛福部卻回覆指出「宜由主管機關與父母或監護人共同討論如何將該補貼妥善運用於照顧兒少」，但是否真的會有社工與安置個案原生父母討論如何使用這筆款項在孩子身上？依據振興三倍券的經驗，有些在安置期間從未關心過兒少的父母突然與孩子聯繫，卻在領完補助後人就消失，又該如何期待這次的補助確實會運用在兒少身上？

安置盟提及，全國兒少安置機構等到衛福部的「家外安置兒少嚴重特殊傳染性肺炎防疫停課期間照顧加給補助作業規定」，卻是以每月每童1500元，平均一天50元的補助來打發。因為疫情，安置機構共體時艱，以照顧安置兒少為第一任務，許多工作人員無法照顧自己家庭的孩子，也冒著搭乘大眾交通工具上班的危險，仍堅守岡位，但卻無法容忍政府用每天50元來推卸應負的責任。

安置盟指出，許多兒少安置機構的主要收入來自於民眾來院捐款，如今因為疫情，民眾無法前來機構，導致部分安置機構捐款收入大受影響，如高雄市慈德育幼院減少3成；雲林縣長愛家園育幼院更減少了48％。屏東縣飛夢林家園院長羅汶欣表示，透過超商機台的小額捐款，去年同期每月大約為10萬元，但自從發布三級警戒以來，6月份縮減為7000元，大幅減少93％，再加上因為停課增加的人事成本約兩成，結算薪資時幾乎發不出照顧人員的薪水，今年結算已虧損200萬元。

但如安置機構要申請貸款補助申請時，卻被社家署告知，兒少安置機構屬於「住宿式機構」，紓困必要條件為「受指揮中心或主管機關書面通知停業而業務中斷致使損失」。但安置機構認為紓困貸款就沒有說需要停業，僅5月至7月間之月平均收入，較前2年任一年度同期或1月至4月任連續3個月月平均收入減少達15％，當工作人員都不清楚整個紓困措施，又如何幫助機構度過難關。

安置盟呼籲政府正視兒少安置機構的需求與處境，發起一人一信，告訴總統：「關心兒少安置機構的生存困境，不要犧牲安置兒少的生存權益！」