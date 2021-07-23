中央指揮中心今（23日）宣布防疫警戒自7月27日至8月9日從三級降至二級，雲林縣政府小幅度修正22日公布的草案，遵守室內50人、室外100人以下原則，縣府昨日發布的是室內100人、戶外500人。

縣府表示，雲林縣宗教場所開放入內祭拜，祭祀活動以室內50人，室外100人為上限，不提供籤筒、擲筊，也不開放遶境、進香、平安宴。

隨警戒降級，婚宴、公祭也開放，婚宴以每一隔間室內50人、室外100人為上限，不得逐桌敬酒。

運動場域部分，健身房及運動中心開放，限制人數室內50人以下，戶外運動場所100人以下，游泳池暫不開放。

校園戶外運動空間雖開放，人數不得超過100人，籃球場、遊戲器材、體健設施不開放。校園室內運動場館、室內空間、行政區及教學區全不開放。

幼兒園、托嬰中心、課照中心、補習班開放，教師及工作人員疫苗施打率須達80％，若還未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須有3日內快篩或核酸檢驗陰性證明，每3天至7天定期快篩。無窗、無法保持通風的室內空間，例如地下室不開放。

文觀處圖書館每天分上、下午2梯次入館，每梯次2個小時，人數上限50人（網路預約30人加現場登記20人），借書量從15本提高至30本，不開放自修室和閱報區域、館內座位。