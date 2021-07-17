俗話說一粒米養百樣人，有些人情商高、口才好，也有人總是一針見血，說話直戳人痛處，《搜狐網》運勢專欄就點名這3大星座是吵架王，誰也吵不贏他們！

雙子座：

雙子座的口才相當了得，見人說人話，見鬼說鬼話，加上反應快，人家說一句，他們往往能應答兩三句，因此要想和雙子座吵架，即便你再有理，亦或是雙子座理虧，在雙子嘴裡錯的都是你，而且能夠句句將你反駁得無力回擊。

處女座：

眾所皆知，處女座平常講話就相當毒舌，若是直接跟他槓上，負面情緒破表的處女座更是口不擇言，而且每句話都能直戳你的痛處。再者，處女座分析能力強、性格細膩，在爭論時常常有理有據，別人根本講不過他們。

摩羯座：

摩羯座個性深沉，不屑挑釁生事，但是一旦真的惹怒他們，絕對讓你吃不完兜著走。事實上，摩羯座非常機智敏感，能輕而易舉的捕捉到事情的重點，如果你正在跟他們談判，無論你多麼巧言善辯，摩羯座總能找到突破點，一點擊中。