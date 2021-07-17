有些星座遇到困難就退縮，但有些則是抱持「天下無難事」的態度，在他們心裡沒有「放棄」這2個字，只要一旦下定了決心，他們就一定要達成目標，《靈匣網》近日分享4個無論遇到多少挫折，絕對不會輕言放棄的星座。

1.摩羯座

摩羯座非常能吃苦，就算一路走來很艱辛，但他們絕不會輕易放棄，直到目標達成才會滿意，因此當有人喊累或說「我不行了」，他們反而會感到非常不解，認為人的忍耐力不應僅此而已，忍耐力異於常人的他們，可說是最能吃苦的星座前三名。

2.金牛座

金牛座很穩重，處世相當謹慎，但個性也非常固執，因此造就他們永不放棄的性格，只要決定好的事情，他們就會一股腦兒的向目標前進，絕對不可能回頭，而他們將此精神用來談戀愛時，若未能成功追求到對象，反而會被人笑太癡情。

3.天蠍座

天蠍座外表看似冷漠，給人一種從容的感覺，但這其實是他們的保護色，他們個性雖然不固執，但內心卻容易產生矛盾與糾結，處理難以解決的事情時，他們會萌生放棄的念頭，但另一方面，心中又會冒出「憑什麼我就不行」的想法，導致他們繼續做下去，好勝心大爆炸，因此想讓天蠍座放手的可能性幾乎為零。

4.獅子座

獅子座個性強勢，且好勝心強，他們不懂得知難而退，一旦遇到難以處理的事情，反而會激起他們不服輸的慾望，想要將事情完成，或是將人搞定，而做事聰明的獅子座，也總是能將事情順利做好，讓他們更加肯定，世界上絕對沒有搞不定的事。