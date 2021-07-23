暴雨襲擊大陸河南，造成嚴重災害和人員傷亡，蔡總統向陸方表示慰問後，大陸國台辦也稱對台灣「有關方面」表示感謝，對此，資深兩岸學者趙春山指出這樣的情形「是好事」，兩岸間的善意是逐步累積的，是個好的開始。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山稱，蔡總統此次在第一時間便拋出訊息向大陸表達慰問，「別說對岸，我都很訝異」。

他說明，像這樣的慰問以往都是透過陸委會傳達，但這次由總統採取主動，且還是在當前兩岸如此敏感的時刻，這樣的做法，絕對不會是「即席創作」的。

趙春山表示，處理兩岸間的每件事都必須經過審慎評估，相信府方肯定經過審慎考慮後才做出的決定，最主要目的是希望緩和兩岸緊繃關係。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，「台灣有關方面和各界人士通過各種形式向災區表達關切慰間，一些台資企業向災區捐款捐物。我們對此表示感謝。」

對於國台辦回應中所指的「有關方面」，趙春山說這對象當然就是指蔡總統。他認為，國台辦的回應方式還算四平八穩，「既不是冷水，但也不是熱水」，畢竟伸手不打笑臉人，雙方都在聽其言觀其行。

蔡總統的慰問，不管對岸怎樣解讀，趙春山表示，至少我方都是釋出善意。

趙春山又指，這樣做也跟最近兩岸間發生許多事情有關，例如購買疫苗的曲折，兩岸都不希望在涉及人民福祉方面，受人把柄，蔡政府在大陸政策上，能夠釋出一點新的訊息，改善兩方關係，對蔡政府也沒壞處，自己人和在野黨皆肯定，這樣的事未來就多做。

趙春山表示，兩岸這一波互動是好事，但不要就因此認為民共之間可以建立互信，恢復對話，多年夙怨不可能因為一件事而解決，他也希望，無論中美趨勢如何變化，台灣或兩岸都不要受到美國影響，應採取主動，化解敵意。