指揮中心本周開放成年人新冠肺炎預約平台，截至今天下午5點，已有超過100萬人重新選擇AZ，堅持只願打莫德納民眾已下滑至5成。

根據指揮中心統計，疫苗意願登記表截至今天，已有840萬6644人完成登記，其中單選AZ疫苗人數為30萬6291人，佔總登記人數3.64%；單獨登記莫德納民眾為409萬9796人，為總登記人數48.77%；兩者都願意施打者人數突破400萬，為400萬557人，佔總登記人數47.59%。而自11日下午2點後，重新選擇AZ民眾有101萬837人。

與昨天相比，今天多了30萬人登記，單獨勾選AZ民眾多了5萬人，只願施打莫德納者減少9萬人，兩者同時勾選擇多出30萬人，重新選擇AZ疫苗者多出20萬人。

指揮中心15日院會報告時指出，當時全台僅有2.07%民眾單獨勾選AZ疫苗，隨即也宣布接下來4周接種的疫苗全為AZ，不少民眾擔心排不到，紛紛改為選擇AZ、莫德納同時施打，但至今依舊有將近49%民眾只願接種莫德納。