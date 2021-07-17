本土疫情趨緩，但近日中台灣爆出年輕人「特殊社交圈」染疫風暴擴大，有確診個案7天連跑4家飯店、摩鐵開趴，引發隱憂，因此有旅館業者要求入住房客需做居家簡易快篩。議員郭昭巖認為，北市府應有所作為，要求房客應持PCR陰性證明才能入住旅館，避免有人存心鑽漏洞成為防疫破口。對此，北市觀傳局表示，目前中央並未有相關規範，將配合衛生單位規定辦理。

郭昭巖表示，跨縣市、跨群體疫調工作需要多方配合，匡列複雜程度也高，從過去疫調也發現，跨縣市的確診個案，經常出現漏匡列、確診個案足跡登載不確實的情形，尤其年輕族群經過多重管道，跨縣市散播疫情，擔憂飯店、旅館與摩鐵恐成防疫破口。

郭昭巖指出，從「特殊社交圈」常發生的地點如飯店、旅館、模鐵開始，看到有旅宿業者循「防疫泡泡」模式，建議要入住房客建議做簡易「居家快篩」，若有症狀或陽性者不得入住，並協助房客送醫。

郭昭巖認為，北市府應有所作為先預防，要求旅宿業者應落實實聯制、進場前建議做快篩，或出示3日內PCR陰性證明，確保入住者沒有染疫風險再進場，並宣導相關防疫措施，觀光傳播局、警察局應加強查處，避免有人存心鑽漏洞，轉移陣地進到旅館開趴，反而成為防疫破口。

對此，觀傳局表示，三級警戒期間，因旅館業屬維生的必要性服務，並未公告停業，北市已請旅館業者配合中央流行疫情指揮中心規定營業場所應落實人流管制，戴口罩、保持社交距離、實聯制、體溫量測、手部及環境消毒等防疫措施。

觀傳局指出，相關防疫措施均已通知並向各旅館業者宣導，針對進場前是否需有快篩陰性或PCR證明，目前中央並未有相關規範，將配合衛生單位規定辦理。