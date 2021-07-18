疫苗混打議題近來引發討論，不過資深媒體人趙少康指出，除了AZ和國產疫苗外，恐怕沒有多餘的BNT和莫德納疫苗，可以提供給第一劑打AZ的人打第二劑。

趙少康昨（17）日在臉書表示，最近不少醫師鼓勵大家第一劑打AZ，比較有彈性，第二劑可以打AZ、BNT、莫德納或國產疫苗，雖然理論上是這樣沒錯，但指揮中心一直不肯鬆口，一方面是國內實驗的數據不夠，最主要理由恐怕是除了AZ和國產，根本沒有多餘的BNT和莫德納給打AZ的人打第二劑。

台灣訂了505萬劑莫德納，美國送了250萬劑，共755萬劑，其中美國送的250萬劑，加上自購並運抵台灣的115萬劑，共有365萬劑，趙少康說，除了留給醫護、孕婦、機組員打的第二劑12萬劑外，剩下的353萬劑應是給人打第一劑的，因為第一劑打莫德納的人，第二劑只能打莫德納，所以至少還要有353萬劑莫德納作為第二劑，也就是說，自購但還沒有進來的390萬劑莫德納，根本沒有多少可以做打AZ人的第二劑。

趙少康指出，若第一劑打AZ，第二劑恐剩AZ或國產疫苗可選擇。（圖／摘自趙少康臉書）

歐洲混打的多是第一劑打AZ、第二劑打BNT，趙少康表示，台灣買了1000萬劑AZ，加上日本等國送的337萬劑、Covax的476萬劑，共有1813萬劑AZ，而BNT有鴻海、台積電、慈濟捐贈的1500萬劑，但因蔡政府硬要BNT改標籤，直到10月初才能有第一批BNT進來，且我們零下70度的冷鏈設備有限，一次最多只能處理300萬劑BNT，而最先到的數百萬劑BNT可能會給12-18歲的少年先打，所以現在第一劑打AZ的人，可能至少要等到11、12月才輪得到打第二劑BNT，但到那時候，哪裡有什麼多餘的BNT可給他們打？

趙少康接著提到，台灣共有1813萬劑AZ，卻只有1500萬劑BNT，打BNT的750萬人，兩劑都會要打BNT，因此不可能先打BNT再打AZ，何況哪有多餘的BNT給第一劑打AZ的人打第二劑？所以第一劑打了AZ的人，第二劑如果不想再打AZ，大概就只有國產疫苗可以打了，他認為，這應該也是長庚醫院要實驗第一劑打AZ、第二劑打國產疫苗的原因。

趙少康也說，除非政府已經打定主意，就是要用採AZ及BNT混打，那麼除了18歲以下的學生兩劑都要打BNT外，根本不鼓勵甚至禁止民眾第一劑打BNT，那樣才會有足夠的BNT給第一劑打AZ的人打第二劑，但這又牽涉AZ跟BNT誰先誰後到達台灣的問題，他呼籲政府，不可以拖拖拉拉不做決策，把時間都白白拖過去了。